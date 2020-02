Les craintes autour du coronavirus sont toujours aussi importantes mais les principales places Boursières étaient malgré tout apaisées à la fermeture ce mercredi.

Wall Street a ouvert en hausse et progressait dans le vert. Paris, Londres et Francfort ont suivi la même tendance et clôturent également dans le vert.

Chez nous, voici quelques-uns des plus gros écarts à la Bourse de Bruxelles.

A la hausse : Melexis (+ 13,28 76,75), Aperam (9,00 29,43), Agfa-Gevaert (4,56 4,77), KBC (3,27 70,08), Picanol (3,26 69,60).

A la baisse : Roularta (- 8,13 15,25), Balta (5,81 2,35), Iep Invest (5,33 8,00), Keyware Tech. (5,00 0,86), Greenyard (3,56 4,74).

La Bourse de Paris a fini en hausse mercredi (+0,85%), continuant à rattraper les larges pertes causées par l'anxiété face au coronavirus et aidée notamment par les mesures de soutien annoncées par la banque centrale chinoise. L'indice CAC 40 a progressé de 50,35 points à 5.985,40 points, dans un volume d'échanges étoffé de 4,7 milliards d'euros. La veille, il avait fini nettement dans le vert (+1,76%).

Après quelques premiers pas en léger repli, la cote parisienne a clairement progressé. "Le rebond de l'indice se poursuit. Il a suffi de quelques nouvelles pas forcément confirmées, et notamment un éventuel vaccin proche d'être trouvé en Grande-Bretagne, pour que les investisseurs concluent que le pic d'épidémie était proche", a résumé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,57% mercredi grâce à un apaisement des craintes autour du nouveau coronavirus et de l'accès de faiblesse de la livre sterling. A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 42,66 points, à 7.482,48 points.

Après un début de séance poussif, le marché britannique a rapidement relevé la tête et a poursuivi sur sa lancée dans la foulée d'un début de semaine très favorable.

"Même si l'Organisation mondiale de la santé a tempéré les informations des médias chinois sur un traitement pour le coronavirus, les marchés ne peuvent pas s'empêcher de poursuivre leur rebond", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

La place londonienne a profité, par ailleurs, de la baisse de la livre en raison d'un dollar plus fort et d'informations de Bloomberg sur la volonté de l'UE de changer sa réglementation financière pour affaiblir la City de Londres.

La Bourse de Francfort a fini en hausse mercredi (Dax:+1,48%), poursuivant son ascension pour se rapprocher à nouveau de son record, sur fond d'apaisement des craintes des investisseurs envers le nouveau coronavirus.

L'indice vedette a gagné 196,6 points à 13.478,33 points, soit plus de 400 points en deux séances consécutives, pour finir à quelques encablures de son record de mi-janvier établi juste au-dessus de 13.600 points. Le MDax des valeurs moyennes a pris de son côté 1,19% à 28.780,27 points.