Rares sont les secteurs capables d’échapper à la panique.

Si les acheteurs ou les chasseurs de bonnes affaires ont réussi à maintenir les indicateurs boursiers dans le vert en début de semaine, force est de constater que les vendeurs ont largement occupé le devant de la scène ces derniers jours. Panique ? Oui, d’évidence. En raison d’une trop grande quantité de témoignages et de chiffres, d’une part, et par manque de visibilité sur le futur proche, d’autre part. Pour les investisseurs boursiers qui tentent systématiquement d’anticiper les tendances économiques au travers de leurs achats ou ventes d’actions, les éléments négatifs s’amoncellent alors que la prévisibilité de l’intensité de l’épidémie et de sa durée manque de consistance.