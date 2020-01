Alors que la BCE tenait, ce jeudi, sa première réunion de l'année, les investisseurs avaient les yeux rivés vers l'Asie, en quête d'informations sur le virus mortel qui paralyse une partie de la Chine. Un virus dont les conséquences se font également bien sentir sur marchés, que ce soit chez nous ou à Wall Street sauf pour les biotechs spécialisées dans les vaccins qui ne cessent de bondir depuis le début de la semaine.

Ce jeudi, le rouge devait finalement l'emporter, le BEL 20 et ses voisins européens ayant nettement reculé parallèlement à l'ouverture négative de Wall Street.

Un timide rebond devait ramener la perte de notre indice de référence à 0,93%, celui-ci terminant en dessous des 4.000 points, précisément à 3.978,30 points avec 16 de ses éléments en baisse.

Parmi les principales tendances à retenir chez nous : arGEN-X (135,70) et Ontex (15,53) emmenaient ceux-ci en chutant de 2,93 et 2,45% devant Umicore (41,85) et Aperam (26,46) qui perdaient 1,85 et 1,38%.

AB InBev (69,99) avait viré de 1,07% à la baisse tout comme KBC (67,94) et ING (10,25) qui perdaient finalement 1,45 et 1,31%, Ageas (51,40) restant par contre positive de 0,12%.

Solvay (94,16) et UCB (81,78) valaient 0,44 et 0,27% de moins que la veille, Galapagos (211,20) reculant de 1,40%.

L'once d'or gagnait 6,90 dollars à 1.561,10 dollars et le lingot se négociait autour de 45.440 euros, en progrès de 325 euros.

La Bourse de Londres a terminé en nette baisse de 0,85%, inquiète de la propagation de l'épidémie de coronavirus en Chine et de ses possibles conséquences sur l'économie mondiale.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 64,25 points à 7.507,67 points.

Le marché britannique s'est focalisé sur le nouveau virus en Chine qui commence à se répandre dans le monde et mobilise les autorités sanitaires internationales.

Le pays a quant à lui confiné quelque 20 millions d'habitants autour de Wuhan, la métropole d'où est partie l'épidémie.

"Le nombre de personnes infectées et le nombre de pays touchés par le virus augmentent encore et les investisseurs s'inquiètent de plus en plus du fait que la croissance mondiale pourrait être pénalisée", souligne Fiona Cincotta, analyse chez City Index.

"Les investisseurs ne sont pas prêts à prendre des risques tant qu'ils n'y voient pas plus clair sur l'évolution de la situation", selon elle.

La Bourse de Paris a perdu du terrain (-0,65%) jeudi, pour la quatrième séance consécutive, toujours préoccupée par la propagation d'un nouveau virus en Chine qui a contaminé plus de 570 personnes et entraîné le confinement de plusieurs villes du pays.

L'indice CAC 40 a reculé de 39,1 points à 5.971,79 points, dans un volume d'échanges limité d'environ 3,9 milliards d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,58%.

La cote parisienne a ouvert légèrement dans le rouge et creusé ses pertes après un éphémère passage par l'équilibre.

"Le marché amplifie sa baisse par rapport à hier mais cela reste dans des amplitudes modérées, il n'y a pas de panique alors que l'on sentait que les places asiatiques étaient beaucoup plus fébriles ce matin", a souligné auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

La Bourse de Francfort a fini en baisse, le Dax cédant 0,94%, dans un marché inquiet devant le virus apparu en Asie et qui a commencé à se répandre dans le monde entier.

L'indice vedette a reculé de 127,30 points pour finir à 13.388,42 points. Le MDax des valeurs moyennes a, de son côté, cédé 0,95%, à 28.480,53 points.

"La nervosité augmente" quant à une "propagation incontrôlable" d'un nouveau coronavirus apparu en Chine continentale et qui a déjà fait 17 morts, selon Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

Pour autant, "les conséquences économiques ne sont pas encore évaluables", ajoute l'expert.

Les investisseurs ont également suivi la conférence de presse tenue à l'issue d'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Légèrement plus optimiste depuis l'accord commercial sino-américain, l'institution gardienne de l'euro a lancé le premier réexamen de sa stratégie depuis 17 ans, pour ajuster ses objectifs et intégrer la protection du climat à ses instruments.

Sa présidente Christine Lagarde espère voir ce vaste chantier aboutir "en novembre ou décembre", sans exclure de prolonger la réflexion.