Le dernier acte de l’aventure monétaire de la Banque Centrale Européenne de Mario Draghi vient de se terminer. Comme prévu et malgré les oppositions croissantes, la BCE a poursuivi sa recherche obstinée de la croissance et de l’emploi à travers la baisse des taux d’intérêt et l’accumulation de rachats d’obligation souveraines, connue sous le terme anglais de Quantitative Easing (QE) pour la bagatelle de 2.500 milliards d’euros.

– Chronique signée Georges Ugeux, président de Galileo Global Advisoirs et ancien vice-président de la Bourse de New York.