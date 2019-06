Si le nombre de plaintes de consommateurs et d’alertes émises par l’autorité a nettement augmenté en 2018, c’est principalement à cause de l’affluence des cas de fraudes aux cryptomonnaies, indique le gendarme boursier belge.

L’année passée, l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a adressé 144 mises en garde censées sensibiliser le public aux dangers d’offres (potentiellement) illicites, ressort-il du rapport annuel 2018. Cela représente une hausse de 24% en comparaison à l’exercice précédent.

La FSMA explique assez simplement cette augmentation: "le nombre très élevé de cas de fraudes aux cryptomonnaies".

Au cours de l’année 2018, les consommateurs belges ont fait l’objet de nombreuses offres de placements frauduleux liés aux monnaies électroniques, sous des formes diverses et variées: achat direct, livrets d’épargne basés sur les cryptomonnaies, mandats de gestion, Initial Coin Offerings...

Certaines entreprises suspectes n’hésitaient pas à prétendre disposer d’un agrément de la FSMA ou usurper l’identité d’autres sociétés officielles. Les escrocs ont d'ailleurs tendance à utiliser toujours les mêmes ingrédients tant qu'ils font recette: un investissement "prétendument sûr, simple et très lucratif".

Ils tentent tentent ensuite de mettre l’investisseur particulier en confiance en lui assurant qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert pour profiter des bienfaits des cryptomonnaies.

Recette magique

"Parfois, certains remboursements sont bel et bien effectués, mais leur but est uniquement de convaincre les consommateurs de verser davantage d’argent ; une fois les sommes complémentaires versées, plus moyen de récupérer le moindre centime", rappelle la FSMA.

L'institution a publié une première mise en garde sur cette problématique le 22 février 2018. Celle-ci s’accompagnait du témoignage d’un consommateur, ainsi que d’une liste des sites web pour lesquels l’autorité a relevé des indices de fraude.

Mais les arnaques aux cryptomonnaies ont continué à faire des victimes en Belgique.

"Les promesses de rendements exorbitants doivent toujours éveiller les soupçons", exhorte la FSMA.

Le gendarme des marchés a réitéré plusieurs fois ses avertissements au cours de l’année passée, tandis que la liste des plateformes frauduleuses s'allongeait sans cesse. Fin 2018, cet inventaire épinglait 113 sites web douteux.

En parallèle, soulignons que la FSMA a mis en place un point de contact auquel les particuliers peuvent adresser des questions, des plaintes, des informations et des suggestions. L’année passée, elle a ainsi reçu 2.066 notifications de consommateurs. Il s’agit d’une hausse d’environ 20% par rapport à 2017.

Près de la moitié de ces notifications (998) concernaient des fraudes et des offres illicites de produits et services financiers.

"Elles rapportaient principalement des cas d’escroquerie aux cryptomonnaies et des montages pyramidaux", précise le document récapitulatif.

Montant réel inconnu

La FSMA a recueilli 334 questions et plaintes de consommateurs au sujet des devises cryptographiques et chiffre à 4,5 millions d’euros les pertes déclarées dans le cadre de ces arnaques.

"Ce montant ne constitue toutefois que le sommet de l’iceberg puisque bon nombre de victimes ne se font pas connaître", note l’autorité belge. Surtout que les consommateurs belges ne constituent qu’une petite partie des victimes et que les personnes happées dans ces fraudes préfèrent souvent minimiser leurs pertes.

Au cabinet du ministre de l’Économie, les dernières estimations tablaient plutôt sur 130 millions d’euros.

"Si les consommateurs ont déjà versé de l’argent, le premier conseil est de ne plus faire aucun versement complémentaire. Très souvent, des remboursements sont en effet promis aux victimes en échange d’un dernier versement en tant que prétendus paiements de taxes, frais de sortie ou d’assurance. Ce ne sont que des prétextes", insiste le rapport de la FSMA.

Les consommateurs ayant été victimes de pareilles fraudes doivent toujours, sans délai et de façon la plus précise possible, porter plainte auprès des services de police ou des autorités judiciaires.

De son côté, la FSMA dénonce systématiquement les publicités aux autorités judiciaires et mène elle-même des enquêtes pour tenter, en examinant notamment les flux monétaires, d’identifier les auteurs.

Enfin, le gendarme boursier s’engage à poursuivre en 2019 son "travail intensif" et, compte tenu de l’ampleur de la problématique, accordera à nouveau "une attention toute particulière" aux cryptomonnaies.

Les fraudes aux bitcoins et autres jetons numériques posent des défis quant à leur qualification juridique dans la réglementation financière et leur encadrement devrait idéalement être examiné dans un contexte européen.