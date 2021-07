Ces investisseurs d'un nouveau genre qui soutiennent la croissance des marchés boursiers Placements & Marchés Van Campenhout Patrick

© Shutterstock Fort de près de 18 millions de clients séduits par des coûts de transaction au plancher, Robinhood vient de déposer une demande d’introduction en Bourse aux autorités de marché à New York.

Et ce qui soutient encore les marchés boursiers, c'est l'arrivée de nouveaux investisseurs. Ces jeunes gestionnaires bénéficient de cette masse d’argent en circulation, et de perspectives économiques exaltantes. Ces derniers qui n’ont pas encore connu de grosse vague de correction boursière, sont encouragés à placer une part de leur épargne ou de leurs revenus via des applications pour smartphones, calibrées sur leur envie de dégager de la valeur rapidement.