Les investisseurs ont digéré le krach boursier de mars 2020 : "Le Bel 20 est remonté de 54,90 % depuis le creux de mars 2020" Placements & Marchés Patrick Van Campenhout

Où en sommes-nous, un an après le début du marathon pandémique ? Finalement, le bilan n’est pas aussi mauvais que l’on aurait pu le croire. Pour beaucoup de places boursières, il est même bon. En effet, l’action spectaculaire des grandes banques centrales a eu pour effet d’amener les taux d’intérêt de référence près de zéro, avec même des rendements obligataires inférieurs à zéro. Du jamais-vu. Et aujourd’hui, même si l’on sent poindre un début de tendance à la remontée des rendements à long terme, surtout aux États-Unis où le rendement du benchmark à 10 ans est remonté de 0,92 % fin 2020 à 1,73 % actuellement, ils restent très bas.