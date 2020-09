"Les investisseurs se montrent déçu de la communication de la Fed", commente Timo Emden, analyste indépendant.

La Fed a livré mercredi un message contrasté: si elle a de nouveau laissé présager des taux ultra-bas pour longtemps et s'est montrée un peu moins pessimiste pour l'économie américaine cette année, elle a aussi prévenu que le rythme de la reprise demeurait "hautement incertain" et abaissé ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022.

De ce fait, les taux devraient rester au moins jusqu'en 2023 dans une fourchette entre 0 et 0,25%, au niveau plancher où l'institution les avait mis en urgence en mars lorsque le nouveau coronavirus faisait des ravages.

En zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi un assouplissement règlementaire pouvant atteindre 73 milliards d'euros pour les grandes banques concernant un ratio clé pour leur santé financière, invoquant des "circonstances exceptionnelles" liées à la pandémie de Covid-19.

Le point à la clôture:

La Bourse de Francfort a clôturé dans le rouge jeudi, le Dax perdant 0,36%. L'indice vedette a perdu 47,25 points à 13.208,12 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a chuté de 0,25% à 27.622,17 points;

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,69%. L'indice CAC 40 a perdu 34,92 points à 5.039,50 points. La veille, il avait progressé de 0,13%.

Avis de brokers pour Greenyard, Sioen, Smartphoto

Greenyard (+8,58 % à 5,57 euros) a été relevé de "conserver" vers "acheter" chez Degroof Petercam, l’objectif étant remonté de 6 vers 7,2 euros. Cette révision est intervenue suite à l’annonce d’une hausse des objectifs pour le résultat opérationnel, notamment grâce aux efforts consentis sur les coûts. "La direction montre aujourd’hui davantage de confiance quant aux perspectives, et se montre optimiste pour l’évolution des volumes et des marges bénéficiaires". L’analyste applique toutefois une décote de 25% pour tenir compte de la faible visibilité et de l’endettement élevé.

Sioen (+3,54% à 19,00 euros) a été confirmé à "acheter" chez ING, l’objectif étant relevé de 23 vers 24 euros. L’analyste souligne que l’action affiche actuellement une décote de 10% par rapport à ses concurrents, mais constate également la force « impressionnante » des activités à l’occasion de la publication des résultats pour le premier semestre. "Nous avons remonté nos attentes pour l’ensemble de l’année, et nous sommes désormais largement au-dessus des attentes du consensus".

Smartphoto (+3,26% à 19,00 euros) a récemment vu son objectif de cours relevé de 18,5 vers 21,5 euros chez KBC Securities, avec une recommandation maintenue à "accumuler". Cette révision est intervenue dans la foulée des résultats semestriels, caractérisés par une croissance de 11,5% pour le chiffre d’affaires. "L’accent mis sur les activités en ligne a permis cette belle performance, et nous avons dès lors remonté nos attentes bénéficiaires sur le long terme. La direction ne s’attend pas à un impact négatif de la crise du coronavirus pour 2020".

G.Se.