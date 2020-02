Les marchés européens ont clôturé en baisse ce lundi, se montrant assez prudents en raison des craintes autour de l'épidémie de coronavirus et de ses conséquences sur l'économie mondiale.

"L'impact de l'épidémie liée au coronavirus sur les marchés boursiers est assez modéré, c'est un début de semaine un peu prudent, mais selon moi, les marchés démontrent encore une résistance assez forte par rapport à ce dossier", a résumé Andrea Tuéni, analyste à Saxo Banque.

De plus, "le fait d'avoir des banques centrales qui viennent injecter massivement des liquidités sur le marché, comme a pu le faire la Chine la semaine dernière, est un gros facteur de soutien et cela permet de maintenir des liquidités abondantes sur les marchés actions, et de continuer de faire remonter les principaux indices mondiaux", a-t-il expliqué.

Le bilan de l'épidémie s'est encore alourdi lundi en Chine, dépassant les 900 morts, tandis que le président Xi Jinping est apparu pour la première fois avec le visage recouvert d'un masque de protection, appelant à des mesures "plus fortes et décisives" contre la maladie. La reprise de l'activité économique prévue lundi s'avère très compliquée dans le pays.

Le gouvernement britannique a de son côté classé le nouveau coronavirus en "menace grave et imminente pour la santé publique" lundi et annoncé quatre nouveaux cas, portant à huit le nombre de personnes atteintes au Royaume-Uni.

Les ministres européens de la Santé vont se réunir jeudi à Bruxelles pour discuter de mesures contre la propagation du nouveau coronavirus dans l'UE.

Le point à la clôture: