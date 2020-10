"Ce rebond est technique et de court terme", souligne-t-il, car la visibilité sanitaire demeure restreinte et il reste moins d'un mois pour conclure un accord avant l'élection présidentielle.

De retour à la Maison Blanche après avoir été hospitalisé depuis vendredi pour cause de Covid-19, le président Donald Trump "envoie des signaux" pour que les discussions budgétaires au Congrès américain aboutissent à un accord sur un nouveau paquet d'aides budgétaires.

"Cela remet les investisseurs à l'achat à court terme mais concrètement il n'y a rien de nouveau" et les discussions stagnent depuis des semaines, observe l'expert.

A son tour, Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine (Fed) a estimé mardi que la reprise de l'économie américaine serait plus solide et plus rapide si la maison Blanche et le Congrès parvenaient à débloquer de nouvelles aides pour les ménages et les entreprises.

Néanmoins, "la tendance de fond reste prudente", comme en témoigne la faiblesse des volumes traités (2,8 milliards d'euros) et la hausse modérée de l'indice, souligne M. Jacoby.

Le point à la clôture:

A la Bourse de Bruxelles, l'indice vedette BEL 20 a clôturé en hausse (+1,44%), profitant des valeurs bancaires, à 3.341,32 points.

La Bourse de Paris a poursuivi sa tendance haussière mardi (+0,48%). L'indice CAC 40 a fini pour la quatrième fois consécutive dans le vert, repassant dans les dernières minutes sous le seuil des 4.900 points, (+23,59 points) à 4.895,46 points. Lundi, il avait terminé en nette hausse de 0,97%;

La Bourse de Francfort a fini mardi en hausse, le Dax gagnant 0,61%. L'indice vedette a gagné 77,71 points, à 12.906,02 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 0,14% à 27.668,00 points.

Avis de brokers pour Mithra, Montea, Ontex

Mithra (-0,1% à 17,7 euros) a vu ses objectifs abaissés à deux reprises sur la séance de mardi, suite à l’annonce d’un retard pris dans l’approbation du Myring sur le marché américain : de 35 vers 34 euros chez Kepler Cheuvreux, et de 37 vers 34 euros chez Degroof Petercam. Les deux courtiers ont néanmoins confirmé leur recommandation à "acheter", en estimant que ce retard devrait être relativement mineur. "La direction du groupe a indiqué que les données supplémentaires exigées par la FDA devraient être disponibles d’ici la fin de l’année", souligne l’analyste de Kepler Cheuvreux.

Montea (+0,4% à 100,6 euros) a reçu un premier avis "conserver" de la part du banquier allemand Berenberg, avec objectif fixé à 102 euros. L’analyste apprécie la forte croissance affichée par le groupe dans le secteur de la logistique, grâce notamment au développement du commerce sur internet. "Nous apprécions les perspectives de croissance et le rendement élevé du titre. Après la forte croissance du cours depuis le déclenchement de la crise sanitaire, nous considérons toutefois que le potentiel haussier est désormais limité".

Ontex (+0,1% à 11,09 euros) a été confirmé à "acheter" chez UBS, qui a toutefois légèrement descendu son objectif vers 16,5 euros avec une recommandation maintenue à "acheter". En dépit de cette révision, l’analyste continue d’estimer que la décote par rapport aux concurrents du groupe ne se justifie pas. "Nous attendons une croissance du résultat par action supérieure à 10% tant pour 2020 que pour 2021, grâce à un niveau moins élevé pour les matières premières combiné aux efforts de réduction des coûts opérationnels".

G.Se.