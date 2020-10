Les marchés européens ont fini sans direction, se montrant sans élan au moment où la situation sanitaire s'aggrave en Europe et impose aux pouvoirs publics d'accélérer les mesures contraignantes, à l'instar de celles attendues du président français Emmanuel Macron dans la soirée.

"La crise sanitaire inquiète de plus en plus", signale David Madden, analyste pour CMC Markets UK.

Face au regain de l'épidémie en France, le président Emmanuel Macron doit annoncer mercredi soir de nouvelles mesures contraignantes, voire des couvre-feux, qui devraient surtout toucher les grandes villes où l'épidémie de Covid-19 s'emballe.

L'Europe vit déjà depuis plusieurs semaines au rythme des annonces de restrictions, en vigueur de l'Allemagne à l'Espagne en passant par le Royaume Uni et l'Italie.

Les indices boursiers ne glissent toutefois pas outre-mesure, la situation sanitaire étant beaucoup moins critique que lors de la première vague, et les conséquences économiques moins graves jusque-là.

"Dans la mesure ou la pandémie n'entraine pas de dégâts catastrophiques, les marchés ne pensent pas que l'on va retourner dans un reconfinement généralisé", selon Waldemar Brun-Theremin, gérant pour Turgot Asset Management.µ

Le point à la clôture:

La Bourse de Paris a reculé de 0,12% mercredi. L'indice CAC 40 a lâché 5,95 points à 4.941,66 points après avoir perdu 0,64% la veille.

Le FTSE à Londres a reculé de 0,58% à la clôture et le DAX de Francfort a même gagné 0,07%.

Avis de broker pour ING, Proximus, Telenet

ING (+0,02% à 6,25 euros) a été confirmé à "conserver" chez UBS, l’objectif étant légèrement relevé vers 8,5 euros. L’analyste estime que les objectifs de réduction de coûts pourraient être difficiles à atteindre alors que la direction est en train d’investir lourdement, notamment dans son architecture informatique. "La performance historique du groupe dans ce domaine laisse à désirer, et nous devrions y avoir un peu plus clair lors de la publication des résultats pour le troisième trimestre, prévue pour le 5 novembre prochain". Il souligne également que la valorisation est attractive.

Proximus (-3,6% à 16,56 euros) a été descendu de "pondération en ligne" vers "sous-pondérer" chez Barclays, l’objectif passant de 20,5 vers 17 euros. L’analyste voit peu d’éléments positifs pour les prochains trimestres, et estime dès lors que le potentiel est actuellement limité sur le titre. Il se montre plus optimiste pour les concurrents du groupe, et préfère donc détenir actuellement Telenet ou Orange Belgium, qui reçoivent une recommandation "acheter".

Telenet (+1,2% à 35,12 euros) a été remonté de "conserver" vers "acheter" chez Berenberg, l’objectif étant remonté de 37,5 vers 40,3 euros. L’analyste souligne que l’opérateur affiche une décote de 40% par rapport à ses concurrents, et estime que la direction pourrait décider de vendre ses 3000 tours de transmission, une opération susceptible de faire rentrer plus de 500 millions dans les caisses du groupe. "Ce montant pourrait ensuite être utilisé pour investir dans le réseau de fibre optique ou pour racheter l’opérateur wallon Voo". Les résultats trimestriels du groupe seront publiés le 29 octobre prochain.

G.Se.