Quatorze de ses éléments étaient en baisse emmenés par Telenet (33,90) qui perdait 2,3 pc. Barco (17,01) et UCB (95,32) suivaient en reculant de 1,7 pc chacune, Solvay (84,42) étant positive de 0,5 pc, arGEN-X (219,40) et Galapagos (105,55) de 0,4 et 0,7 pc.

KBC (53,28) et ING (7,28) reperdaient 1,6 et 0,3 pc, Ageas (38,10) reculant de 1,5 pc et AB InBev (56,23) de 1,1 pc.

Proximus (17,01) cédait 0,8 pc tandis qu'Orange Belgium (15,44) reperdait par ailleurs 0,1 pc, Bpost (8,84) s'appréciant de 0,3 pc.

Umicore (34,38) gagnait 0,5 pc tandis qu'Aperam (129,20) s'appréciait de 0,1 pc compte tenu de son détachement de coupon.

WDP (29,66) rebondissait de 3,5 pc après sa chute de 6,1 pc de mardi, Aedifica (95,90) gagnant 0,7 pc.

Hors indice, EVS (13,50) plongeait de 6 pc tandis que D'Ieteren (57,10) et Kinepolis (34,60) reperdaient 2,5 et 2,2 pc, Melexis (73,45) s'adjugeant par contre une plus-value de 5,6 pc.

Econocom (2,22) reculait de 2,8 pc mais gagnait 2,5 pc si on tenait compte de son détachement de coupon.

Mithra (18,60) et Biocartis (4,78) étaient enfin positives de 2,5 et 2 pc à l'inverse d'Acacia Pharma (2,22) et IBA (11,30) qui reperdaient 2,4 et 2,2 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1810 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1755 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 8,10 dollars à 1.872,60 dollars et le lingot se négociait autour de 50.975 euros, en baisse de 20 euros.