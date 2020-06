Refroidis par la Fed qui prévoit une année 2020 difficile pour l'économie américaine, les marchés européens accentuent leurs pertes ce jeudi.

A la Bourse de Bruxelles, l'indice BEL 20 s'orientait ainsi vers une quatrième baisse consécutive avec une chute de 3,4% vers onze heures à 3.329 points. Tous ses éléments étaient teintés de rouge, emmenés par ING (6,47 euros) qui plongeait de 5,7%, devant AB InBev (45,27 euros) et Solvay (71,20 euros) en recul de 4,6% chacune. A 10h45, le CAC40 parisien affichait lui aussi dans le rouge (-3,06%). Dans une dynamique similaire, l'indice de référence de la Bourse de Francfort concédait quelque 357 points (-2,86%) et le le FTSE100 londonien lâchait 2,56 %.

"Les investisseurs vont devoir s'habituer à l'idée que l'économie mondiale n'est même pas encore rentrée dans une phase de convalescence, sachant que l'épidémie est toujours bien présente à l'échelle mondiale et que les prévisions économiques sont encore très volatiles", a observé Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

L'économie américaine commence doucement à se redresser et devrait rebondir dès l'année prochaine, mais le chemin sera long, a prévenu mercredi soir la banque centrale américaine, qui a promis de laisser les taux à zéro pour un bon moment face à des incertitudes qui restent grandes.

La Fed a publié ses premières prévisions depuis le début de la pandémie, qui a mis fin à plus de dix années de croissance et précipité l'économie américaine dans l'une de ses pires crises. Elle prévoit une chute du PIB de 6,5% en 2020, avant un fort rebond de 5% en 2021 et une croissance plus modeste (3,5%) l'année suivante.

"L'humeur est en berne après la Fed" avec des perspectives "pour cette année aux Etats-Unis (qui) pèsent sur l'ambiance", a également souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

L'horizon sanitaire reste loin d'être dégagé avec désormais plus de deux millions de personnes contaminées aux Etats-Unis et une situation politique toujours sous très haute tension, avec la vague massive de manifestations contre les violences policières après la mort de George Floyd.

Du côté des indicateurs, le premier trimestre 2020 a vu en France la destruction de 497.400 emplois dans le secteur privé, soit une baisse de 2,5%.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis devraient retenir de nouveau l'attention des investisseurs à la recherche de toutes les signes d'une potentielle reprise après le début du déconfinement.