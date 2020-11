Les marchés financiers volatiles, catastrophe en vue ? Placements & MarchésAnalyse Van Campenhout Patrick

Avec un début de journée dans le rouge pour les actions, les devises et les matières premières. Et une énorme volatilité. Catastrophe en vue ? Non, finalement, il s’est passé en journée exactement ce que les observateurs avaient prévu, gesticulations du président Trump, menaces juridiques dans les deux camps, et manque de visibilité sur l’issue du scrutin.