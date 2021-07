Les obligations vertes, une simple mode ? "Les green bonds, c’est le bio de la finance !" Placements & Marchés Van Campenhout Patrick

Le label "vert" vise donc à qualifier des obligations et à permettre aux investisseurs de les différencier d'autres émissions.

Pour Alexandre Godwasser, administrateur de la société de Bourse Goldwasser Exchange, "c’est plus qu’une mode, il y a une véritable demande. En fait, on peut comparer cette tendance à celle que l’on a connue dans le secteur de l’alimentation pour les produits bio. Les green bonds, c’est le bio de la finance !". Mais comme le bio est souvent un peu plus cher que les aliments classiques, le côté vert des obligations a-t-il un coût supplémentaire ?