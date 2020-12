Sur l’ensemble de l’année 2020, le Bel 20 affiche une performance légèrement plus mauvaise que les principaux indices européens. Il perd 7,3 % alors que l’indice allemand DAX a augmenté de 4 % et que le Stoxx 600 a limité sa baisse à 3,3 %. "Cette sous-performance est liée au poids plus important des valeurs bancaires dans l’indice belge, dont fait notamment partie ING", souligne Xavier Servais, administrateur délégué chez le conseiller en investissement Delande.