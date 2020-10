Aucun échange ne peut s'effectuer sur les bourses Euronext lundi matin, en raison d'un problème technique, a indiqué l'opérateur boursier. Euronext s'attèle à résoudre le dysfonctionnement. Il précise que la réouverture sera précédée d'une période de préouverture de 15 minutes.

Euronext est la principale place boursière de la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une capitalisation boursière totale de 3 800 milliards d’euros, dont 25 valeurs phares composant l’indice de référence Euro Stoxx 50 et une clientèle nationale et internationale.