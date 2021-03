Marc Coucke investit près de 50 millions dans Greenyard. L’annonce a fait bondir le titre du leader des fruits et légumes et par rapport au prix de souscription convenu, l'homme d'affaires a fait un gain virtuel de 13 millions d'euros. Pour Marc Coucke : “Greenyard a fait preuve d’une grande résilience, de combativité et d’esprit d’entreprise pour redevenir une entreprise saine.” Avec ceci, ajoute l’homme d’affaires, que le groupe “travaille dans un secteur attractif, les fruits et légumes, et est appelé à devenir encore plus important dans les années à venir, les consommateurs recherchant de plus en plus des produits de consommation sains.”