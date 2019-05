Notre marché boursier est un peu à la traîne par rapport à ses voisins européens. Quelques belles valeurs ont payé le prix de la guerre commerciale. Les biotechs, spécialité belge, désormais, soutiennent notre place.

L’indice Bel 20 freiné cette année par quelques étoiles pâlissantes

L’indice Bel 20 affiche encore une progression de 7,70 % depuis le début de l’année. C’est une bonne performance dans l’absolu, mais c’est un peu moins que les 11,60 % enregistrés par l’indice Eurostoxx 50 qui reprend les plus belles valeurs européennes. C’est que, chez nous, de grosses entreprises composant le baromètre de la Bourse de Bruxelles ont connu depuis le 1er janvier un parcours difficile pendant que d’autres caracolaient. Cette progression globale est en effet à mettre au compte de quelques valeurs qui ont explosé depuis le début de l’année, comme Barco, qui a signé une performance époustouflante pour son retour dans l’indice directeur, devant les biotechs Argenx et Galapagos.

Et puis, il faut se souvenir que depuis la mi-avril, les effets de la guerre commerciale entamée par Donald Trump contre la Chine et certains secteurs industriels européens ont alourdi l’ambiance boursière, ce qui s’est traduit par un repli de 10 % de l’indice par rapport à son plus haut de l’année.

(...)