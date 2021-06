La société belge de technologie médicale Nyxoah, active dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes pour traiter l'apnée obstructive du sommeil, va lancer une offre publique aux États-Unis portant sur 2 760 000 actions ordinaires, a-t-elle annoncé vendredi. Le prix d'offre publique présumé est de 31,46 dollars, ce qui permettrait en théorie à la société de Mont-Saint-Guibert de lever près de 86,83 millions de dollars. Dans le cadre de l'offre, Nyxoah a l'intention d'accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 15 % additionnels du nombre d'actions ordinaires offertes et ce, aux mêmes modalités et conditions, précise l'entreprise.

Les actions ordinaires de Nyxoah sont actuellement cotées sur Euronext Bruxelles sous le symbole "NYXH". Une demande a été faite pour que les actions ordinaires soient cotées sur le Nasdaq Global Market sous le même symbole.