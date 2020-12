Pas trop de pessimisme sur les valeurs européennes Placements & MarchésAnalyse Isabelle de Laminne

© Shutterstock

Depuis quelques années, les valeurs européennes sont à la traîne par rapport aux grandes valeurs américaines. Pourquoi ce retard ? " On peut expliquer cela du fait qu’en Europe, il y a plus de valeurs cycliques dont beaucoup de banques. Ces secteurs sont fortement liés à l’évolution de l’économie. Ils n’ont pas délivré beaucoup de croissance. Aujourd’hui, on peut espérer que l’Europe va redémarrer avec les plans de relance économique qui sont prévus."