Paypal lance un service de vente de cryptomonnaies, le cours du bitcoin décolle

Placements & Marchés

La Libre Eco avec AFP

Le service de paiements en ligne Paypal a annoncé mercredi le lancement d'un service permettant "d'acheter, de conserver et de vendre des cryptomonnaies", provoquant l'envol du prix du bitcoin à son plus haut en un plus d'un an.