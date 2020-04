Les marchés obligataires ne sont pas sans danger, mais sont une bonne alternative aux actions, très secouées, ces temps-ci.

L’investisseur belge a transféré une part de ses avoirs en comptes bancaires. Selon les statistiques de la Banque Nationale de Belgique, quelque 364 milliards d’euros sommeillent sur les comptes à vue et les comptes d’épargne. À force d’évoquer une guerre, les ténors de la politique et de l’économie ont en effet fini par déclencher des réflexes particulièrement malvenus à l’aube de ce qui devrait être une reprise contrôlée de l’activité. Contrôlée et soutenue par les banques centrales, prêtes à assister les banques dans leur activité de prêt aux entreprises et aux personnes.