Planet First, nouveau fonds belge à impact en nutrition et durabilité, lève 170 millions Placements & Marchés Pierre-François Lovens

© Shutterstock Les investissements de PFP porteront spécifiquement sur des entreprises actives dans les secteurs de la santé des consommateurs, de l’alimentation alternative ou les chaînes d’approvisionnement durable.

Le fonds PFP a prévu de se concentrer sur le capital de croissance pour des entreprises européennes développant des technologies dans les domaines de la durabilité, la nutrition et la santé. “Il y a un manque significatif de capital de croissance sur le continent européen pour des entreprises leader dans le développement de solutions plus saines et plus durables. Dans le même temps, de plus en plus d’entreprises innovantes sont prêtes à devenir des acteurs de premier plan au niveau mondial. Planet First Partners peut leur fournir le financement nécessaire ainsi qu’un soutien direct pour assurer leur future croissance internationale”, explique Frédéric de Mévius.