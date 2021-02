PODCAST : Le bitcoin s’est forgé un storytelling planétaire. Pourquoi la star des cryptomonnaies intrigue-t-elle tant ? On décrypte !

Selon diverses études, 5 millions d’Européens sont prêts à acheter des cryptomonnaies en 2021 et, dans ce volume de transactions, les 8000 cryptomonnaies proposées aux investisseurs, le bitcoin a toutes les faveurs du marché. Il pourrait constituer une forme de valeur refuge dans un contexte de relance économique. On vous explique tout sur cette source de rendement alternatif que les observateurs appellent déjà le nouvel « or numérique ».





--> Ce contenu n'engage pas la rédaction