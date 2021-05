Pour le titre Airbnb, tout va dépendre du "retour à la normale" Placements & Marchés Frédéric Lejoint

© Shutterstock Le site a très largement bouleversé l’industrie traditionnelle des hôtels et du tourisme.

Airbnb est arrivé sur le Nasdaq à la fin décembre 2020, et a immédiatement bénéficié des anticipations d’une normalisation de la vie dans les sociétés développées avec la mise à disponibilité de plusieurs vaccins. Introduit en bourse à 68 dollars, le titre a doublé de valeur durant sa première séance. La tendance va ensuite rester très favorable, et le titre touchera un plus haut boursier à près de 220 dollars au début du mois de février 2021, soit quasiment un triplement du cours en deux mois.