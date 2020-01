Les fonds spéculatifs qui ont parié sur la faillite de Tesla se sont plantés: ils ont perdu des milliards de dollars.

Les fonds spéculatifs qui ont parié sur la faillite de Tesla se sont plantés, tout comme ceux qui ont estimé à tort que le dernier iPhone d’Apple se vendraient mal. L’Américain Ihor Dusaniwsky (Managing Director of Predictive Analytics. S3 Partners LLC) spécialisé dans l’analyse de marchés, est très pointu sur cette méthode de spéculation. Pour faire simple : des fonds vendent des titres qu’ils ne possèdent pas en espérant pouvoir les acheter à un cours plus bas. On parle de "vente à découvert".