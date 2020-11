L'issue des élections américaines n'est pas encore connue mais Joe Biden semble se rapprocher de plus en plus de la Maison Blanche. Une victoire du démocrate, à court et moyen terme, devrait être positive pour le prix du pétrole. Mais à long terme, la tendance risque de s'inverser. En effet, Joe Biden mettra tout en œuvre pour favoriser l’utilisation de sources d’énergie propres au détriment de la bonne vieille énergie fossile qu’est le pétrole.

Disparition du pétrole

"Je me détournerai progressivement de l’industrie pétrolière". Les intentions de Joe Biden sont claires. En cas de victoire, le démocrate investira davantage dans les énergies renouvelables. Une position écologique risquée durant la campagne électorale, en particulier au sein des Etats pivots comme le Texas, très dépendants de l'industrie pétrolière. Que la population américaine se rassure, la transition écologique ne se fera que progressivement. "À court terme, c’est tout simplement exclu. Si on reprend la répartition de la consommation énergétique, on est encore à 80% de non-renouvelables dont une grande proportion de pétrole et de gaz naturel", assure-t-il. Cette transition écologique sera même très longue puisque Joe Biden évoque 2050 comme date buttoir. Elle devrait être marquée par des investissements considérables dans le développement de nouvelles technologies et du renouvelable, mais aussi et surtout par un retour au sein de l'Accord de Paris sur le climat.

Du pétrole made in Us

Joe Biden devra composer avec une réalité déjà préexistante. Les Américains sont dans un repli national depuis quelques années. Un mouvement accentué par la montée au pouvoir de Donald Trump avec son slogan "America first" et qui s’est traduit par une réduction de la dépendance pétrolière des Etats-Unis à l’égard du Moyen-Orient. Le développement du pétrole "made in Us" avait d'ailleurs poussé le président sortant a autorisé un programme de forages en Alaska dans la plus grande zone naturelle protégée du pays. Mais Joe Biden ne devrait pas maintenir ce cap, renouant avec les autres pays. Il devrait notamment lever les sanctions à l'égard du Venezuela et de l'Iran qui avaient provoqué une réduction de leurs exportations de pétrole. Ce qui maintiendra favorablement le prix du Brent. Néanmoins, si l'ensemble de l'économie mondiale s'investit dans un changement énergétique, le prix du pétrole diminuera car il y aura trop d'offre pour moins de demande.