Un an après le déclenchement de la crise sanitaire, les stratégistes en investissement sont toujours très orientés vers les actions. Le terme TINA (there is no alternative) ne perd pas son sens en 2021. Aujourd’hui, l’investisseur qui veut générer de la performance doit investir en actions. La performance des obligations à haut rendement ne justifie plus que l’on prenne autant de risque face au rendement des actions qui présentent un risque quasi équivalent. Mais TINA ne veut pas dire non plus qu’il faut investir tout son portefeuille en actions. Il ne faut pas perdre non plus la notion du risque.