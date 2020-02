Tout le monde peut investir dans de la dette belge. Même si, avouons-le, le rendement n'est pas très attractif pour les particuliers. Mais qui sont alors ces professionnels qui en achètent en si grande quantité? C'est un secret, qu'a très partiellement dévoilé l'Agence fédérale de la dette aux parlementaires.

Si tout le monde peut acheter de notre dette, les obligations gouvernementales et autres certificats de trésorerie belges se destinent avant tout aux investisseurs professionnels. Qui sont-ils? Où sont-ils établis? Secret défense. Ou presque. C’est LA question à 400 milliards d’euros.

L’Agence de la dette, l’institution de service public qui assure la gestion opérationnelle de la dette de l’État fédéral, y répond généralement de façon très parcellaire, en précisant les grands flux d'achats mais sans en identifier les acheteurs. De même pour les douze banques belges habilitées à vendre ces titres financiers. Quant à l'origine des acheteurs, elle est, elle aussi, présentée dans les grandes lignes.

Selon les données les plus récentes, les intervenants de marché étrangers détenaient un peu moins de 60% d'obligations linéaires fin décembre 2019 et un peu moins de 90% des certificats .

Pour en savoir un petit peu plus encore, il suffisait de participer dernièrement à la commission des finances et du budget de la Chambre où étaient auditionnés des responsables de l’Agence. Maric Post y a apporté quelques précisions intéressantes. C’est lui qui dirige le front office, qui s'occupe ainsi des emprunts et des placements sur les marchés financiers, de la conclusion de contrats de produits dérivés et de la trésorerie de l'État fédéral.

" La dette belge est détenue essentiellement à l'étranger et surtout, dans la zone euro, par des gestionnaires de fonds pour compte de fonds de pension, d'assureurs, de fonds communs de particuliers ", a rappelé Maric Post face aux députés fédéraux.

Ajoutons à cela, les banques, qui en détiennent d’ailleurs une part plus importante cette année, et quelques assureurs et fonds de pension ayant une taille suffisante pour être directement actifs.

On naît avec une dette de 43.000 euros par personne, c'est un fardeau incompréhensible.

Alors, la Libre Eco vous explique tout.

La dette publique constitue un actif financier important pour les investisseurs professionnels. Pouvant être achetée et vendue facilement, moyennant un coût très limité, la dette possède une caractéristique importante: la liquidité.

Mais cette liquidité se montre également essentielle pour la Belgique puisque cela permet de limiter le coût de la dette.

"Plus un instrument est liquide, moins nombreux sont les investisseurs qui demandent une prime pour l'illiquidité et plus nous pouvons nous financer à faible coût. La liquidité nous procure également une plus grande transparence dans la fixation du prix de la nouvelle dette", a expliqué le directeur Trésorerie et Marchés de capitaux de l’Agence de la dette belge.

Spéculation et exotisme

À ce sujet, une catégorie particulière d’intervenants financiers jouent un rôle important dans la performance de notre dette: les hedge funds, les fonds dits alternatifs qui spéculent sur l’évolution des marchés avec des stratégies de placements plus risqués de par la nature des actifs visés ou de l’ampleur de l’exposition.

S’ils détiennent une part plus faible de la dette belge comparée aux autres investisseurs institutionnels, ces fonds exercent en tout cas un effet catalyseur.

"Les hedge funds permettent une liquidité propice sur le marché et sont souvent les drivers de nos adjudications d'obligations puisqu'ils jouent sur les petites différences de prix mais en grands volumes et sans intention de détenir de la dette à terme", a remis en contexte Maric Post.

Il y avait une autre tendance récente à souligner dans l’audition, au niveau de la répartition géographique des détenteurs. Car, l'an dernier, l'Asie s'est démarquée.

Il se fait que, sur le long terme, les banques et gestionnaires de fonds japonais ont acquis beaucoup d'obligations gouvernementales belges. Tandis que l'Asie occidentale, notamment la Turquie, a été active sur nos certificats de trésor.

"Au final, la détention de la dette est en grande partie un produit zone euro et, dans une moindre mesure, zone Asie", conclut l’Agence fédérale belge.