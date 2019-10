Lors de la réunion de politique monétaire ce jeudi, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé que le taux d'intérêt des opérations de refinancement principales et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt resteraient inchangés, à respectivement 0,00%, 0,25% et -0,50%.



L'institution garante de l'euro s'attend à ce que les taux directeurs restent à leurs niveaux actuels ou inférieurs jusqu'à ce que "les perspectives d'inflation convergent de manière robuste vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2% dans son horizon de projection, tendance qui s'est reflétée de manière constante dans la dynamique de l'inflation sous-jacente".

Comme convenu lors de la dernière réunion de septembre, les achats nets seront relancés dans le cadre du programme d'achat d'actifs à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros à compter du 1er novembre prochain. Ce programme perdurera "le temps nécessaire pour renforcer l'impact accommodant des taux directeurs" et prendra fin "peu de temps avant" que ne soient remontés les taux.

Le Conseil des gouverneurs entend continuer à réinvestir intégralement le principal des paiements effectués sur les titres arrivés à échéance dans le cadre de son programme de rachat pendant "une période prolongée" suivant la date à laquelle il commence à relever les taux.



Les conditions de liquidité favorables et une large marge de manœuvre monétaire seront maintenues "en tout état de cause" aussi longtemps que nécessaire.

Le président de la BCE commentera ces considérations lors d'une conférence de presse qui commence à 14h30.