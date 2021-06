Revue boursière : Biden fait frémir les géants technologiques Placements & Marchés Van Campenhout Patrick

© Belga Image Les capitaux passent - calmement pour le moment - des technologiques qui ont fait leurs choux gras de la crise sanitaire, vers l’industrie traditionnelle, portée par la reprise.

À une dernière semaine de mai relativement calme et positive, a succédé une première semaine de juin aussi calme et positive sur les places boursières de référence. Ce dont personne ne se plaindra. Sauf peut-être les investisseurs dont le portefeuille est concentré sur les grands noms du Nasdaq. Ce versant boursier américain dédié aux valeurs technologique et de croissance, fait en effet les frais depuis la fin avril de la reprise des affaires aux États-Unis, du retour en force de la consommation, de l’amélioration du marché du travail et du taux de fréquentation des espaces de travail.