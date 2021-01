Plan de relance, investiture de Joe Biden et grande distribution... les marchés retrouvent un certain calme Placements & MarchésAnalyse Van Campenhout Patrick

Les marchés d’actions ont retrouvé un certain calme sur la semaine écoulée, les indicateurs évoluant peu au final. C’est que la principale nouvelle attendue était déjà inscrite dans les cours, et sa diffusion a été suivie de prises de bénéfices. Le plan de relance présenté jeudi par le président élu Joe Biden correspond en effet aux estimations tant en valeur que sur ses grands axes. Bien entendu, il faudra que ce plan soit approuvé. Mais la baisse des ventes de détail en décembre (-0,7 %) et la hausse des demandes d’allocations de chômage sur la première semaine de janvier devraient assister cette adoption par le Congrès.