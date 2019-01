Les Bourses européennes ont terminé par un beau redressement une semaine qui avait plutôt mal commencé. Lundi, c’est l’annonce de chiffres de croissance en très légère baisse par la Chine qui avait semé le trouble dans l’esprit des opérateurs. Dame, lorsque la locomotive commerciale du monde ralentit, c’est un peu gênant. Mais à y regarder de plus près, si la croissance chinoise a reculé en 2018, ce n’est jamais que de 0,1 %. Et elle s’établit toujours à 6,6 % selon les chiffres officiels… On s’en contenterait, par ici. Mais chez nous, l’horizon s’obscurcit réellement, à en croire les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), confirmées par Mario Draghi, le patron de la Banque centrale européenne (BCE).

