Revue boursière : les grandes places mondiales trébuchent et se relèvent Placements & Marchés Van Campenhout Patrick

© Shutterstock

Quelle mouche a donc piqué jeudi les opérateurs boursiers un peu partout dans le monde ? En quelques heures, les marchés d’actions ont perdu des centaines de milliards de dollars et d’euros de capitalisation boursière. Les causes de cette vague de défiance - vite oubliée - sont en fait multiples. On a en effet pu l’attribuer à l’analyse des minutes de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, recelant l’évocation d’un possible ralentissement des achats massifs d’obligations, question de laisser remonter doucement les taux d’intérêt à long terme sur le dollar.