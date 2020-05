Un taux de chômage inédit

Les opérateurs actifs sur les places boursières tentent toujours d’avoir un coup d’avance sur l’économie réelle. C’est ce que rappelait vendredi la lettre aux lecteurs du "New York Times", indiquant qu’en dépit de statistiques en chute libre sur l’emploi, la confiance des investisseurs, et celle des consommateurs, l’indice S&P 500 avait signé en avril une hausse de 13 %, la plus rapide depuis 1987. Le mois d’octobre de cette année avait été marqué par un Krach boursier d’une trentaine de pour-cent suivi par une remontée rapide. On l’aura compris, les gestionnaires voient aujourd’hui un futur propice aux investissements en actions. Pourtant, la semaine a été agitée à Wall Street, avec des chiffres effrayants. Le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 4,8 % sur le trimestre écoulé, à son niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008.

Les nouvelles demandes d’allocations de chômage ont frôlé les 4 millions, totalisant ainsi 30,29 millions depuis le début du lockdown. En un mois, le taux de chômage théorique - beaucoup d’Américains ont en effet trouvé des jobs intérimaires - serait donc passé de 4,2 % à 22 % ! Du jamais vu aux États-Unis, depuis… 1935. L’indice de confiance des consommateurs, relatif à la situation actuelle, est passé de 118,8 à 86,9, au plus bas depuis 2014. Mais à un horizon de 6 mois, on voit que la confiance revient. En Europe, c’est pareil, avec les indices Markit (reflétant la confiance des directeurs d’achats) qui ont chuté de moitié en un mois, au plus bas de leur histoire. En Chine, ces mêmes indicateurs ont reculé légèrement, l’économie étant freinée par la chute de la demande au niveau mondial. La menace de nouvelles sanctions économiques à l’encontre de la Chine, proférée jeudi par Donald Trump, ne devrait pas arranger les choses. Celles, révélées cette semaine dans la presse américaine expliquant que le président américain avait fait plier l’Arabie Saoudite en mettant en balance la baisse de la production pétrolière et la fourniture d’armes américaines, ont eu plus de succès. La baisse de régime des producteurs membres de l’OPEP, et celle des Américains, a en effet fait remonter les prix des contrats portant sur la livraison de pétrole brut en juin.

Remontée spectaculaire en vue

Bref, ça secoue de partout. Et pourtant, sur la semaine écoulée, les indices boursiers de référence ont progressé en dépit de prises de bénéfices jeudi et vendredi à Wall Street. C’est que les opérateurs entrevoient un redémarrage économique qu’ils espèrent fulgurant. Le déconfinement a commencé, et, jeudi, l’américaine Gilead a provoqué un rebond très rapide des marchés en annonçant que dans certains cas, son médicament antiviral Remdesivir, pourrait aider dans le traitement du Covid-19.

Enfin, les chiffres déprimants égrenés depuis un mois et demi, commencent à régresser. On s’attend donc à voir pour la fin mai une remontée spectaculaire des indicateurs évoqués précédemment. Il y aura bien sûr des secteurs qui mettront des années pour retrouver la rentabilité. Les compagnies aériennes ont commencé à licencier du personnel en masse.

Et puis, conscientes de leur rôle crucial dans le redémarrage des économies, les grandes banques centrales, celle du Japon, des États-Unis et de la zone euro, ont renforcé leurs mesures de soutien aux entreprises en mal de liquidités. La Banque centrale européenne a pour sa part amélioré son offre aux banques lui empruntant de l’argent pour les prêter aux entreprises, leur payant un taux de 1 % (contre 0,75) pour une année encore. Ce taux "négatif" permet aux banques d’améliorer leur rendement, même si elles prennent un risque théorique plus grand en raison de la récession en cours.

Rotation sectorielle

En Bourse, le retour de l’optimisme a permis aux valeurs cycliques de reprendre la main sur les défensives. Chez nous, AB InBev a pu retrouver les faveurs des investisseurs, ce qui a permis à l’indice Bel 20 de progresser de plus de 5 % sur la semaine. En Europe, le secteur bancaire a rebondi, à l’image de Deutsche Bank en reprise de 24 % sur une perte réduite, Société Générale a perdu 9 % par contre, sur une perte de 326 millions au premier trimestre, liée à des produits dérivés et à la déroute d’un client singapourien trader en produits pétroliers.

Aux États-Unis, les technologiques ont pu poursuivre leur avance sur des résultats meilleurs qu’attendus, pour Apple et Alphabet (Google). Facebook a déçu, mais la stratégie offensive du groupe séduit toujours le marché. Twitter a dépassé les attentes. Amazon a pour sa part averti ses actionnaires de sa décision de consacrer ses bénéfices trimestriels à investir dans la sécurité sanitaire de ses opérations et à revaloriser les plus bas salaires. Sur les 500 entreprises reprises dans l’indice S&P 500, 242 ont publié leurs résultats, avec 69 % de bonnes surprises et 30 % de déceptions. Pour beaucoup, bien entendu, le trimestre passé se résume à deux mois de travail effectif.