Chaque semaine depuis l’accélération de la crise sanitaire, les banques centrales et les États montrent leur détermination à soutenir les économies, les entreprises et les citoyens confrontés au confinement. Le principe, alimenté par des milliers de milliards de dollars (les "trillions" américains), est de ramener la confiance. On l’a vu cette semaine, à l’aune de l’évolution des marchés boursiers, la potion fait son effet. À Wall Street, notamment, même si la fin de semaine a été plus difficile à négocier, les nouvelles inquiétantes se multipliant sur le front sanitaire.