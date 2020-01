Les grands indices boursiers américains sont au plus haut de leur histoire. Mais personne n'a peur

La signature attendue cette semaine de la première partie des accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis, a confirmé la pacification entre les deux blocs économiques. De quoi apaiser les éventuelles envies de prises de bénéfices sur les marchés. C’est que, si la tendance ne faiblit pas, les inquiétudes commencent à poindre. Avec les principaux indicateurs boursiers américains à des sommets historiques, et une volatilité au plus bas, il suffirait d’une étincelle pour amorcer une correction.