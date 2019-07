Les marchés boursiers de référence ont poursuivi cette semaine leur progression, revenant même à un plus haut sur l’année, suite au coup d’accélérateur lundi, lié aux conclusions du G20 du week-end. Il est vrai que, comme attendu, le message espéré à propos du différend commercial sino-américain est tombé sous forme de la promesse d’une reprise des négociations. Les opérateurs ont toutefois gardé une attitude prudente, ce qui les a amenés à renforcer la part la plus sûre de leurs actifs, soit des obligations d’État de première qualité, ce qui a gonflé les prix et fait baisser encore les rendements de marché.

