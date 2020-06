Même si le calme semblait revenu vendredi, les investisseurs boursiers se font fait une grosse frayeur jeudi. Et après?

Comme nous l’évoquions la semaine dernière dans ces colonnes , beaucoup s’étonnaient de la vigueur de la reprise des valeurs des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire. Depuis, cette distorsion entre la réalité économique de ces secteurs et leur valorisation boursière a été brutalement corrigée. Comment expliquer la hausse de ces deux dernières semaines, puis la forte baisse enregistrée jeudi ? La hausse est liée à une combinaison de facteurs : les taux d’intérêt au plancher, la perspective d’une reprise générale de l’activité, et la peur de manquer une phase de hausse des valeurs cotées.