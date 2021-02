Alors qu’aux États-Unis s’achève une saison des résultats 2020 pour le moins satisfaisante - avec 80 % des résultats meilleurs que prévu, et que les perspectives économiques s’éclairent en raison du rythme des campagnes de vaccination, les places boursières ont connu un coup de froid cette semaine. En cause, comme nous l’indiquions la semaine dernière dans ces colonnes, le début de remontée des rendements sur le marché obligataire. Celui des "Fed funds" à 10 ans a accéléré en février, passant de 1 à près de 1,6 %, avant de redescendre. C’est ce qui a provoqué et amplifié le reflux des valeurs "stay at home", celles qui ont le plus bénéficié des mesures de lutte contre la pandémie.