© Shutterstock Sea Limited profite du succès rencontré par Free Fire, le jeu le plus rentable sur les marchés d’Asie du Sud-Est depuis plusieurs années.

Sea Limited, c’est avant tout une manière de s’exposer sur les perspectives de croissance d’Internet dans le Sud-Est asiatique (et en Amérique latine). Plusieurs études pointent vers un triplement de la taille de ce marché d’ici 2025. Sea Limited est principalement actif au travers de trois sociétés : un éditeur de jeux vidéo pour téléphone portable et pour ordinateur personnel (Garena), une plateforme de commerce électronique (Shopee) et un fournisseur de services financiers (SeaMoney). Dans le contexte de la pandémie, le groupe a enregistré une accélération significative de ses performances commerciales pour les trois branches.