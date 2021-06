La Bourse de Bruxelles repartait du bon pied après la baisse de la veille, le Bel 20 s'appréciant de 0,90 % à 4 149,61 points, avec 16 de ses éléments dans le vert. arGEN-X (266,60) et Sofina (366,80) étaient en tête avec des hausses de 2,38 et 2,12 % devant UCB (84,14) qui gagnait 1,69 %. Solvay (107,95) était positive de 0,09 % tandis que Galapagos (57,60) reculait de 1,08 %. Proximus (16,36) et Telenet (30,80) étaient de même en baisse de 2,09 et 0,65 % alors que Orange Belgium (19,36) cédait par ailleurs 0,21 %, Bpost (10,34) étant positive de 1,17 %.

La Bourse de Paris a fortement rebondi (+1,22 %), profitant des bons indicateurs publiés des deux côtés de l'Atlantique et d'un environnement de taux toujours très bas après que la Banque d'Angleterre (BoE) a opté pour le statu quo. L'indice CAC 40 a gagné 80,08 points à 6 631,15 points. La veille, il avait clôturé en forte baisse de 0,91 %.

Un fort rebond était également observé à la Bourse de Francfort, où le DAX regagnait 0,86 % à 15 589,23 points. Dans une moindre mesure, la Bourse de Londres reprenait également sa marche en avant, le FTSE-100 empochant 0,51 % à 7 109,97 points.

Valeurs de clôture du 24/06 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 63,31 (62,98)

Ackermans + 142,80 (141,80)

Aedifica + 113,00 (112,60)

Ageas + 48,28 (48,06)

Aperam + 42,92 (42,55)

arGEN-X + 266,60 (260,40)

Cofinimmo + 130,80 (130,60)

Colruyt + 46,85 (46,59)

Elia + 88,10 (87,50)

Galapagos - 57,60 (58,23)

GBL + 95,16 (93,84)

KBC + 64,10 (63,38)

Melexis + 86,40 (86,00)

Proximus - 16,36 (16,71)

Sofina + 366,80 (359,20)

Solvay + 107,95 (107,85)

Telenet - 30,80 (31,00)

UCB + 84,14 (82,74)

Umicore + 49,40 (48,96)

WDP - 32,50 (32,52)

L'avis du Broker pour arGEN-X, Ackermans & van Haaren et Hyloris

arGEN-X (+2,4% à 266,6 euros) a reçu un premier avis « acheter » de la part d’UBS, qui fixe un objectif à 390 dollars (soit environ 327 euros) pour le certificat coté aux Etats-Unis. L’analyste estime que plusieurs facteurs positifs pourraient impacter le titre sur le court terme. Il se montre également enthousiaste pour les perspectives de l’Efgartigimod à moyen terme, qui pourrait être utilisé pour plusieurs maladies auto-immunes. "Nous pensons que les ventes de ce produit pourraient atteindre plus de 5 milliards de dollars d’ici 2030."

Ackermans & van Haaren (+0,7% à 142,8 euros) a été confirmé à « surperformance » chez Oddo BHF, l’objectif étant relevé de 148 vers 170 euros. L’analyste souligne qu’il existe de nombreuses plus-values cachées dans le portefeuille du holding, qui ne sont actuellement pas intégrées dans la valorisation boursière. Il cite notamment la récente introduction en bourse Biotalys, le groupe d’exploration minière GSR, les actifs de la Banque Delen ou encore le groupe immobilier Anima Care (spécialisé dans les centres de soins pour les personnes âgées).

Hyloris (+4,9% à 13,95 euros) a été confirmé à « acheter » chez KBC Securities, l’objectif étant fixé à 15 euros. L’analyste souligne que le groupe vient de procéder à une réorganisation de ses rapports avec Alter Pharma Group, afin notamment d’éliminer un risque de conflit d’intérêts dans le chef de certains de ses dirigeants. "Dans l’ensemble, nous ne pensons pas que ces changements auront un impact sur les perspectives du groupe, et nous maintenons notre avis favorable."