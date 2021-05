Wall Street étant à nouveau en hausse vendredi à l'ouverture, le Bel 20 et ses voisins européens pouvaient poursuivre leur rebond de la veille.

La Bourse de Bruxelles gagnait 0,85 % à 4 066,49 points, freiné par trois détachements de coupons. Compte tenu de ceux-ci, Aperam (46,01) reculait de 0,45 % pour une hausse de 0,50 %, Sofina (312,20) étant stationnaire pour un gain de 0,97 % tandis que Aedifica (102,10) gagnait 0,99 % pour une hausse de 1,59 %. Par ailleurs, Recticel (15,12) et Bois Sauvage (394,00) étaient suspendues suite à l'annonce d'une OPA sur Recticel, celle-ci ayant déjà bondi de 14,2 % la veille. Les résultats de arGEN-X (220,90) et VGP (150,00) étaient accueillis par des hausses de 2,08 et 2,60 %.

La Bourse de Paris terminait la semaine en forte hausse de 1,54 %, profitant du rebond de Wall Street et d'un regain de confiance des investisseurs. L'indice vedette CAC 40 prenait 96,81 points à 6 385,14 points. La veille, la cote parisienne avait clôturé en légère hausse de 0,14 %.

La Bourse de Francfort grimpait également de 1,43 %, le DAX terminant à 15 416,64 points. La Bourse de Londres clôturait également en forte hausse, le FTSE-100 s'appréciait de 1,15 % à 7 043,61 points.

