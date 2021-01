Tesla, Bitcoin et investissements... Les opérateurs boursiers jouent la reprise Placements & MarchésAnalyse Van Campenhout Patrick

© AFP

L’année boursière a plutôt bien commencé, avec une progression de 2,5 à 3,5 % des principaux indicateurs de tendance. Sur le fond, cette avancée est curieuse alors que, partout dans le monde, on assiste à une résurgence de la pandémie et que son bilan approche les 2 millions de décès. C’est encore plus surprenant aux États-Unis, durement frappés par le virus, et confrontés cette semaine à des scènes de violence inimaginables au cœur même des institutions fédérales, à Washington.