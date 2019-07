2

PME, agriculture, sidérurgie : comment Donald Trump malmène son économie

Un an et demi après les premières annonces menaçantes de Donald Trump, qui allaient rapidement déboucher sur une guerre commerciale mondiale, la politique de l'America First, protectionniste et taxatoire, porte-t-elle ses fruits au niveau national ? Décryptage de la situation de secteurs d'activités emblématiques avec Gregory Daco, chief US economist à Oxford Economics USA.