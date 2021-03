La Bourse de Bruxelles restait de justesse en négatif, sous la pression de Umicore (42,75) qui plongeait de 5,92 % à l'évocation des projets de VW dans le domaine des voitures électriques. Notre indice de référence présentait une baisse de 0,05 % à 3 859,99 points. Neuf de ses éléments étaient en baisse, Cofinimmo (124,80) finissant inchangée. KBC (61,38) et ING (10,10) ne gagnaient plus que 1,69 et 0,46 %, Ageas (50,00) cédant 0,52 % tandis que AB InBev (52,17) et Colruyt (49,21) reculaient de 0,23 et 0,20 %.

La Bourse de Paris a fini en petite hausse (+0,32 %), à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant des annonces de la Banque centrale américaine, tout en surveillant les derniers développements autour du vaccin AstraZeneca.

Resté modérément dans le vert tout au long de la séance, l'indice CAC 40 a pris 19,46 points pour terminer à 6 055,43 points, au lendemain d'une baisse de 0,17 %.

"Le marché est plutôt en train d'anticiper un discours de la Fed qui va rassurer sur les taux d'intérêt" obligataires, indique à l'AFP Alexandre Neuvy, gérant privé chez Amplegest.

Le comité monétaire de la Banque centrale américaine a débuté à 15H00 GMT une réunion de deux jours au cours de laquelle la Fed va réviser ses perspectives économiques pour les années à venir, et dire notamment quel niveau d'inflation elle anticipe.

Concernant les interrogations liées au vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, l'Agence européenne des médicaments s'est dite mardi "fermement convaincue" des avantages du vaccin, dont l'utilisation est suspendue par plusieurs pays inquiets de possibles effets secondaires.

Les autres Bourses européennes se portaient nettement mieux. La Bourse de Francfort souriait, le DAX s'appréciant de 0,66 %. Une performance surpassée par la Bourse de Londres, où le FTSE-100 enregistrait une hausse de 0,80 %.

Valeurs de clôture du 16 mars 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,17 (52,29)

Ackermans + 136,10 (135,40)

Aedifica - 98,60 (98,90)

Ageas - 50,00 (50,26)

Aperam - 36,51 (36,76)

arGEN-X + 266,00 (263,00)

Barco - 21,53 (21,54)

Cofinimmo = 124,80 (124,80)

Colruyt - 49,21 (49,31)

Galapagos - 68,74 (69,50)

GBL + 88,40 (87,78)

ING + 10,10 (10,05)

KBC + 61,38 (60,36)

Proximus + 17,76 (17,33)

Sofina + 282,00 (281,00)

Solvay - 103,00 (103,65)

Telenet + 34,60 (34,36)

UCB + 79,66 (79,42)

Umicore - 42,75 (45,44)

WDP + 27,66 (27,64)

L'avis du Broker pour Ageas, Brederode et D'Ieteren

Ageas (-0,5 % à 50 euros) a été confirmé à « sous-performer » chez Crédit Suisse, l’objectif étant relevé de 33 vers 41 euros. Le courtier a légèrement relevé ses attentes bénéficiaires pour les cinq prochaines années, notamment en raison d’une évolution des coûts opérationnels qui devrait être favorable. « Nous maintenons toutefois notre recommandation négative car nous pensons que l’assureur belge aura plus de difficulté que ses concurrents à faire progresser ses fonds propres ». Dans le même temps, HSBC a descendu son avis d’« acheter » vers « conserver » avec un objectif fixé à 51 euros.

Brederode (+1,6 % à 94,1 euros) a vu ses objectifs relevés à trois reprises sur les dernières séances, de 80 vers 91 euros chez Kepler Cheuvreux (« conserver »), de 80 vers 100 euros chez KBC Securities (qui a également relevé son avis de « conserver » vers « acheter ») et de 82 vers 90 euros chez Degroof Petercam (« conserver »). Les analystes soulignent la croissance très rapide de la valeur du portefeuille de participations non cotées, avec une hausse du dividende qui constitue un signe de confiance de la part de la direction.

D’Ieteren (+3,7 % à 81,1 euros) a été confirmé à « acheter » chez KBC Securities, qui a propulsé son objectif de 86 vers 101 euros. Cette révision est intervenue suite à la publication des excellents chiffres pour l’exercice 2020, accompagnée de perspectives favorables pour le début de l’année en cours grâce à la croissance enregistrée chez Belron. Cette division représente aujourd’hui plus de 60% de la valeur intrinsèque du groupe.