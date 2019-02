Le cancer est la deuxième cause de mortalité en Belgique. C’est environ 60 000 nouveaux cas chaque année, majoritairement parmi les plus de 60 ans. Et pas moins de 40 % des Belges sont ou seront un jour confrontés au cancer, de près ou de loin.

Chacun peut bien entendu contribuer à la recherche contre le cancer. La Fondation contre le cancer vit uniquement grâce aux dons. "Nous ne recevons aucun subside public", explique Brigitte Demunter, Corporate Fundraising, sauf pour le volet Tabacstop. Ce sont des rentrées annuelles comprises entre 30 et 40 millions d’euros, qui évoluent en fonction de l’enveloppe des legs (60 % du total).

Ce montant va dorénavant s’étoffer chaque année d’une coquette somme qui dépendra essentiellement du succès du nouveau produit commercialisé par Belfius.

(...)