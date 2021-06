L'action est proposée au marché à un prix entre 19,50 et 22,50 euros, avec une première cotation prévue le 10 juin, a-t-elle indiqué.

L'introduction en Bourse de Paris avec une valorisation se chiffrant en milliards d'euros est une première pour une start-up de la French Tech, le marché français n'ayant pas connu ce type d'opération depuis l'introduction en Bourse de Dassault Systèmes en 1996.

Believe compte ainsi lever de 280 millions à 309 millions d'euros pour financer sa croissance, notamment en procédant à des acquisitions externes.

"Nous voulons financer 100 millions d'euros d'acquisitions par an", a expliqué lors d'un point presse Denis Ladegaillerie, le fondateur de l'entreprise qui conservera environ 12-13% du capital de l'entreprise après l'opération.

Believe vise notamment "des labels indépendants qui sont complètement numériques" ou des "labels plus traditionnels qui veulent accélérer leur croissance sur le marché du numérique", a-t-il indiqué.

Déjà plus de 15 ans d'existence

"Le streaming représentera plus de 80 % du marché de la musique enregistrée d'ici 2027", a souligné Denis Ladegaillerie.

Le montant des fonds levés est inférieur à l'objectif de 500 millions d'euros qu'avait initialement affiché Believe.

Mais loin d'être une déception, ce montant vient au contraire de l'intérêt très fort rencontré par l'opération auprès des investisseurs, a affirmé Xavier Dumont, le directeur général du groupe.

L'opération permet à Believe de financer son programme de croissance externe jusqu'en 2023, en se laissant "plus d'opportunités" pour lever de nouveaux fonds ensuite, a-t-il précisé.

Fondée en 2005, Believe est présente auprès des artistes et labels dans 50 pays et réalise déjà plus de 80 % de son chiffre d'affaires à l'étranger.

Elle propose toute une gamme de services technologiques et marketing pour aider les musiciens à conquérir et conserver une audience en ligne, de l'inconnu qui veut que sa chanson soit accessible via les plateformes de streaming (9,99 euros par an pour une chanson) à la star qui a besoin de services personnalisés pour mieux fabriquer et diffuser ses contenus audio ou vidéo.