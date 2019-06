La Banque centrale européenne pourrait procéder à de "nouvelles baisses" de ses taux d'intérêt, parmi d'autres mesures pour stimuler l'économie. Pour les emprunteurs, c'est une bonne nouvelle. Pour les épargnants et détenteurs obligataires, en revanche...

C'est ce qu'a estimé ce mardi son président, Mario Draghi, pour la deuxième fois ce mois-ci, faisant réagir les marchés. "De nouvelles réductions des taux directeurs et des mesures d'atténuation visant à en limiter les effets secondaires font toujours partie de nos outils", a relevé le banquier italien en ouverture du séminaire annuel de la BCE se tenant à Sintra, au Portugal. Début juin déjà, lors de sa traditionnelle réunion de politique monétaire, l'institut de Francfort avait discuté d'une baisse des taux, maintenus à leur plancher historique depuis mars 2016.

Mais cette éventualité a beau être déjà connue, elle a entraîné une forte réaction sur les places boursières. A quelques mois de passer la main fin octobre, Mario Draghi a évoqué plus généralement les "mesures de relance supplémentaires" qui "seront nécessaires", si l'inflation continue à s'éloigner du niveau légèrement inférieur à 2% visé par l'institut. Parmi ces outils figurent les rachats nets d'actifs, menés pour 2.600 milliards d'euros entre 2015 et fin 2018 et qui pourraient reprendre, la BCE disposant "encore d'une marge importante" pour agir, a estimé M. Draghi.

Donald Trump dénonce "un avantage injuste à l'UE"

Le président américain Donald Trump a estimé que cette nouvelle proposition de Mario Draghi donnerait un "avantage injuste" à l'Union européenne face aux Etats-Unis. "Mario Draghi vient d'annoncer que de nouvelles mesures pourraient venir stimuler l'économie (européenne), ce qui a immédiatement fait chuter l'euro par rapport au dollar, leur donnant un avantage injuste pour concurrencer les Etats-Unis", a dénoncé M. Trump sur Twitter. Les Européens "le font impunément depuis des années, avec la Chine et d'autres", a-t-il ajouté.

"Les marchés européens ont grimpé après les commentaires (injustes pour les Etats-Unis) faits aujourd'hui par Mario D!" Le président de la Banque centrale européenne (BCE) avait évoqué plus tôt, pour la deuxième fois ce mois-ci, une possible nouvelle baisse de ses taux d'intérêts, parmi d'autres mesures pour stimuler l'économie européenne. "De nouvelles réductions des taux directeurs et des mesures d'atténuation visant à en limiter les effets secondaires font toujours partie de nos outils", avait déclaré Mario Draghi en ouverture du séminaire annuel de la BCE se tenant à Sintra, au Portugal. Cette éventualité ayant beau être déjà connue, elle a entraîné une forte réaction sur les places boursières.

Quelles conséquences pour les particuliers

Si cette baisse devait se concrétiser, l'impact serait significatif sur l’économie réelle en facilitant l’accès aux crédits pour les entreprises. Pour les particuliers, les taux des crédits hypothécaires et à la consommation devraient, bonne nouvelle, subir de nouvelles baisses prochainement. En revanche, pour les épargnants, ce pourrait être la soupe à la grimace, les taux restant au plancher (proches de 0) et les détenteurs d'obligations souveraines risquent de perdre aussi quelques plumes.